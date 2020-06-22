Госдеп заступился за задержанного соперника Лукашенко

В Госдепе США заступились за права главного соперника президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах Виктора Бабарико, который был задержан и помещен в следственный изолятор. Слова представителя внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.

Американская администрация встревожена из-за задержания Бабарико. В этой связи США указывают на необходимость соблюдения прав человека в Белоруссии.

В частности, речь идет о нормах, гарантирующих свободные и справедливые выборы. Отмечается, что сюда включаются равные условия для всех кандидатов, начиная с процесса их регистрации. Подчеркивается, что соблюдение этих правил — необходимое условие для развития отношений между Вашингтоном и Минском.

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Бабарико задержали 18 июня, он находится в СИЗО. Его подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик совершенных ранее преступлений. По данным следствия, со счета «Белгазпромбанка», который ранее возглавлял политик, в латвийский ABLV за несколько лет было незаконно выведено более 430 миллионов долларов США. Всего по делу задержано более 20 человек. В Комитете государственного контроля заявили, что деятельность фигурантов дела контролировалась «кукловодами из "Газпрома"». 19 июня в городах Белоруссии начались протесты против задержания оппозиционеров.

11 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год действия санкций в отношении представителей руководства Белоруссии, среди которых и Лукашенко. По мнению Вашингтона, они «подрывают демократические процессы и институты». В стране, как заявляет Белый дом, нарушаются права людей: их подвергают политическим репрессиям, задерживают, после чего многие исчезают. Белоруссию обвиняют и в коррупции, а также неправомерном использовании государственного имущества.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко намерен баллотироваться на шестой срок.

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