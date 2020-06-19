В Белоруссии начались акции протеста против задержания оппозиционных кандидатов

В городах Белоруссии начались протесты против задержания оппозиционных кандидатов в президенты. Об этом сообщается в Telegram-канале NEXTA Live оппозиционного белорусского журналиста Степана Путило.

К вечеру 19 июня люди начали выстраиваться в «живые цепи» в поддержку политиков. Акции проходят в Минске, Бобруйске, Орше, Лиде, Гомеле, Гродно и других городах. Сообщается, что в Минске перекрывают улицы, а в центре белорусской столицы есть проблемы со связью.

Протестные акции проходят и за рубежом. В частности пикет в поддержку оппозиции прошли в Вильнюсе. Одиночный пикет состоялся у белорусского посольства в Москве, более массовая акция — в Киеве.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко намерен баллотироваться на шестой срок. В данный момент участники предвыборной гонки завершают кампанию по сбору подписей. Она сопровождалась акциями в поддержку независимых кандидатов. При этом два претендента на президентское кресло — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский — были задержаны. Лукашенко заявил, что в Белоруссии планировалось организовать майдан.

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