Действия соперника Лукашенко сочли угрозой национальной безопасности Белоруссии

Фигуранты дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу национальной безопасности Белоруссии. Об этом заявил генеральный прокурор республики Александр Конюк, передает Tut.by.

По его словам, ведомство пришло к выводу «о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации». Возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 285 («Создание преступной организации либо участие в ней») Уголовного кодекса Белоруссии. Максимальная мера наказания — 15 лет лишения свободы.

Генеральная прокуратура передала материалы дела, основным фигурантом которого является главный соперник Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктор Бабарико, в Комитет государственной безопасности (КГБ).

«С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах», — пояснил решение Конюк.

Бабарико задержали 18 июня. Его подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик ранее совершенных преступлений. По данным следствия, со счета Белгазпромбанка, который ранее возглавлял политик, в латвийский ABLV за несколько лет было незаконно выведено более 430 миллионов долларов США. Всего по делу задержано более 20 человек. В Комитете государственного контроля заявили, что деятельность фигурантов дела контролировалась «кукловодами» из «Газпрома».

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