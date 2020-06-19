Лукашенко рассказал о желающих «сломать» Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках «сломать» страну, передает «Беларусь Сегодня».

По его словам, желающие участвовать в президентских выборах применяли технологию «карусели» во время сбора подписей — «когда люди толпой ходили по очереди, растянувшись на километр, и одни и те же подписывали за всех кандидатов».

Накануне в Минске прошла акция в защиту задержанных участников президентской гонки Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, ее поддержала часть автомобилистов. Лукашенко заявил, что была организована «карусель» из машин, которые сотнями ездили по кругу и сигналили возле здания КГБ.

«Мы это все видим и понимаем, что происходит, знаем эти технологии. Ясно, что здесь неконструктивную позицию заняли представители отдельных СМИ, причем западных», — заявил глава государства.

Лукашенко призвал главу своей администрации Игоря Сергеенко «железно реагировать» и никого не бояться. «Вы как никто видите: на кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, а независимость страны. Просто хотят сломать страну», — заключил он.

Ранее Лукашенко утверждал, что властям удалось сорвать майдан в Белоруссии.

Экс-глава Белгазпромбанка Бабарико был задержан 18 июня и обвиняется в организации преступной схемы. Тихановский находится под арестом, ему вменяют насилие в отношении сотрудников МВД и воспрепятствование проведению выборов.

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