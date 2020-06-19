Лукашенко заявил о сорванном майдане в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать организацию майдана в стране. Об этом в четверг, 19 июня, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, на Белоруссии сконцентрирован «фокус всех политических интересов» — как с Запада, так и с Востока. В стране активизировались определенные силы, которые пытаются раскачать ситуацию.

«Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — сказал Лукашенко.

Накануне, 18 июня, Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии заявил, что деятельность экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который собирался участвовать в президентских выборах, контролировалась «кукловодами» из «Газпрома». Бабарико задержан и обвиняется в организации преступной схемы. В КГК утверждают, что со счета Белгазпромбанка в латвийский ABLV незаконно вывели 430 миллионов долларов.

Ранее в Белоруссии был арестован блогер Сергей Тихановский, также планировавший выдвигаться в президенты. Его обвиняют в насилии против сотрудников МВД и воспрепятствовании проведению выборов.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. По всей стране проходят массовые акции по сбору подписей за оппозиционных кандидатов. Лукашенко заявлял, что к власти рвется радикальная оппозиция на деньги российских олигархов, и обещал не допустить майдана.

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