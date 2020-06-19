Задержанный соперник Лукашенко собрал рекордное число подписей

Задержанный по делу Белгазпромбанка главный соперник Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах Виктор Бабарико собрал более 434 тысяч подписей для выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба белорусского политика.

«Это абсолютный рекорд для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Белоруссии. Сегодня, несмотря ни на что, мы будем продолжать подавать подписи в избирательные комиссии», — говорится в сообщении.

В команде Бабарико добавили, что часть подписей не удастся подать из-за вчерашнего задержания Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

Всего для выдвижения кандидатуры на президентских выборах в Белоруссии необходимо собрать более 100 тысяч подписей. Последним политиком, объявившим о преодолении минимума, стала оппозиционерка, бывший депутат палаты представителей Анна Канопацкая. Помимо действующего президента Александра Лукашенко, о получении необходимого числа подписей объявил и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в то же время рассказала, что в поддержку Лукашенко собрано 364 тысячи подписей. На втором месте инициативная группа Бабарико — около 150 тысяч. Третье и четвертое места делят группы Валерия Цепкало и Светланы Тихановской соответственно — чуть более чем по 43 тысячи подписей.

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