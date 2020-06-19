Лукашенко призвал не делать героев из «ворюг» и «обуржуившихся банкиров»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать масштабный план по дестабилизации ситуации в республике. Об этом сообщает Tut.by.

По его словам, в уличных акциях протеста используют молодежь, которая не знала лишений: «Там половина пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения — 15-16-17 лет. Они не помнят Белоруссию, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 90-х. (...) Они живут в чистой и светлой Белоруссии и думают, что все это упадет им с неба».

Лукашенко попросил родителей присмотреть за своими детьми и объяснить им, что «нарушать закон не позволено». «Я не хочу, чтобы их дети попали в какую-то сложную ситуацию. Я очень, подчеркиваю, прошу (никого не пугаю) это учесть. Не надо из ворюг, мошенников, обуржуившихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке, делать героев», — призвал президент.

Он добавил, что фигуранты уголовного дела Белгазпромбанка, основным из которых является главный соперник Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктор Бабарико, не станут ни узниками совести, «ни пушистыми и белыми».

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура квалифицировала действия фигурантов дела Белгазпромбанка как совершенные в составе преступной организации. Следствие считает, что они создали реальную угрозу национальной безопасности Белоруссии.

Бабарико задержали 18 июня. Его подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик. По данным правоохранительных органов, со счета Белгазпромбанка, который ранее возглавлял политик, в латвийский ABLV за несколько лет было незаконно выведено более 430 миллионов долларов США. Всего по делу задержано более 20 человек. В Комитете государственного контроля заявили, что деятельность фигурантов дела контролировалась «кукловодами» из «Газпрома».

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