Лукашенко отказался пускать в Белоруссию фашизм под знаменами демократии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал защищать страну от фашистской идеологии, которую, по его мнению, пытаются внедрить под видом демократии. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят», — сказал глава государства. Он также отметил, что никогда раньше не думал о возможности появления в его стране людей, которые захотят «сломать и уничтожить страну». При этом Лукашенко отказался считать нынешнюю ситуацию катастрофой, однако, по его мнению, белорусам «постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку».

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Ранее сообщалось, что в городах Белоруссии начались протесты против задержания оппозиционных кандидатов в президенты. К вечеру 19 июня люди начали выстраиваться в «живые цепи» в поддержку политиков. Акции проходят в Минске, Бобруйске, Орше, Лиде, Гомеле, Гродно и других городах. Сообщалось, что в Минске перекрывали улицы, а в центре белорусской столицы появились проблемы со связью.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко намерен баллотироваться на шестой срок. В данный момент участники предвыборной гонки завершают кампанию по сбору подписей. Она сопровождалась акциями в поддержку независимых кандидатов. При этом два претендента на президентское кресло — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский — были задержаны. Лукашенко заявил, что в Белоруссии планировалось «организовать Майдан».

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