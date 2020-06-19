Белоруссия ответила на требование ЕС освободить задержанного соперника Лукашенко

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил на требование Евросоюза немедленно освободить соперника Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктора Бабарико. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Макей сообщил о наличии доказательств в «деле Белгазпромбанка», свидетельствующих о совершении политиком серьезных финансовых преступлений.

«Несмотря на проходящую политическую кампанию, никому не будет позволено нарушать законодательство. А есть конкретные доказательства, кстати, полученные из европейских стран, в том числе из стран ЕС, что те или иные лица занимались противоправной деятельностью», — заявил он.

Бабарико задержали 18 июня. Его подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик ранее совершенных преступлений. По данным следствия, со счета Белгазпромбанка, который ранее возглавлял политик, в латвийский ABLV за несколько лет было незаконно выведено более 430 миллионов долларов США. Всего по делу задержано более 20 человек. В Комитете государственного контроля заявили, что деятельность фигурантов дела контролировалась «кукловодами» из "Газпрома"».

Евросоюз призвал к немедленному освобождению Бабарико.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!