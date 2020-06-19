Евросоюз призвал Белоруссию освободить главного соперника Лукашенко на выборах

Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, планирующего принять участие в президентских выборах в стране. Об этом говорится в заявлении представителя Внешнеполитической службы ЕС, передает РИА Новости.

«Мы призываем белорусские власти (...) гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату», — говорится в сообщении. Евросоюз настаивает на том, чтобы расследование в отношении главного соперника нынешнего президента страны Александра Лукашенко на выборах было беспристрастным и не сопровождалось политическим давлением.

В заявлении утверждается, что Минск должен обеспечить «конкурентное политическое соревнование» на предстоящих президентских выборах.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание Бабарико. Он напомнил, что Россия не вмешивается во внутренние дела государств.

Виктора Бабарико задержали 18 июня по подозрению в воздействии на свидетелей и сокрытии улик ранее совершенных преступлений.

Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии заявил, что деятельность Бабарико контролировалась «кукловодами» из «Газпрома».

Как сообщили в штабе кандидата, он собрал более 434 тысяч подписей для выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства, что является «абсолютным рекордом для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Белоруссии».

Жители Минска начали массово протестовать из-за задержаний соперников действующего президента.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.

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