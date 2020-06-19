В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 19 июня.

Песков напомнил, что Россия не вмешивается во внутренние дела государств.

«Что касается самих выборов [в Белоруссии], то на них наверняка будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом, по завершении», — добавил он.

Виктора Бабарико, которого считают одним из главных соперников Лукашенко на предстоящих президентских выборах, задержали 18 июня по подозрению в воздействии на свидетелей и сокрытии улик ранее совершенных преступлений.

Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии заявил, что деятельность Бабарико контролировалась «кукловодами» из «Газпрома».

Как сообщили в штабе кандидата, он собрал более 434 тысяч подписей для выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства, что является «абсолютным рекордом для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Белоруссии».

Ранее в пятницу сообщалось, что жители Минска массово протестуют из-за задержаний соперников действующего президента.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.

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