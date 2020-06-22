Задержанный главный соперник Лукашенко продолжит участие в выборах

Семь человек, включая задержанного по делу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей. Об этом заявила РИА Новости глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Лидия Ермошина.

По ее словам, претенденты на пост главы государства сдали подписи в территориальные комиссии на проверку. «Какое количество сдано — я не знаю, это установит проверка в течение десяти дней», — сказала Ермошина.

Глава ЦИК уточнила, что подписи предоставили действующий белорусский президент Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, бывшая депутат Анна Канопацкая, а также общественный деятель Светлана Тихановская.

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии в то же время подтвердил факт предъявления обвинений главному сопернику Лукашенко Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду, пишет Tut.by. В ведомстве отказались назвать статьи Уголовного кодекса, по которым ведется расследование.

20 июня стало известно, что переизбрание Лукашенко поддерживают 3,8 процента населения Белоруссии, то есть всего 263 тысячи человек. 62,6 процента (или 4,3 миллиона человек) считают, что Лукашенко должен уйти с поста президента. 72 процента пользователей (почти пять миллионов человек) готовы голосовать за любого кандидата, кроме Лукашенко.

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