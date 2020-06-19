Задержанный оппонент Лукашенко предложил изменить Конституцию

Ранее задержанный белорусский политик Виктор Бабарико, оппонент Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах, предложил изменить Конституцию страны. Видеообращение, записанное еще до его задержания, опубликовано на YouTube-канале политика.

По словам Бабарико, Белоруссии необходимо менять существующий конституционный порядок. Раньше он считал, что это должен сделать президент.

«Я хочу объявить новую инициативу, и я очень надеюсь, что вы меня в этом поддержите. Я предлагаю провести референдум по изменению конституции и попробовать вернуть конституцию 1994 года. Где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение трех ветвей власти. И самое главное — было право народа на определение своей судьбы», — заявил он.

Для реализации этого плана нужно сформировать инициативную группу из более ста человек, сформулировать необходимые изменения и собрать 450 тысяч подписей. Бабарико считает, что в случае успеха его плана Белоруссия станет страной, в которой «будет напрочь отсутствовать хамство, в которой будет уважение друг к другу».

Бабарико задержали 18 июня. Его подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик ранее совершенных преступлений. По данным следствия, со счета Белгазпромбанка, который ранее возглавлял политик, в латвийский ABLV за несколько лет было незаконно выведено более 430 миллионов долларов США. Всего по делу задержано более 20 человек. В Комитете государственного контроля заявили, что деятельность фигурантов дела контролировалась «кукловодами» из "Газпрома"».

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