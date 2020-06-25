Лукашенко прокомментировал тайный протест белорусских силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал появление в Сети анонимных фотографий с антиправительственными лозунгами, сделанных якобы сотрудниками силовых ведомств, назвав их фейками. Видео с заявлением лидера опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

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Лукашенко рассказал, что в тайном протесте принимают участие якобы уволенные силовики. Они выкладывают фото записок с критикующими белорусские власти лозунгами на фоне своих служебных документов или формы. Однако глава государства назвал «невероятной» ситуацию, когда сотрудник, например, Службы безопасности президента, при увольнении со службы «мог хотя бы на час оставить у себя удостоверение», поскольку он сдает его сразу же вместе с оружием. По словам белорусского лидера, простые люди, особенно молодежь, «не понимают этого» и верят подобным публикациям.

Поэтому, резюмировал Александр Лукашенко, «мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит».

В Белоруссии в преддверии выборов главы государства уже несколько дней идут протесты после того, как 18 июня был задержан главный соперник Лукашенко в президентской гонке, бывший председатель Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Суд 24 июня отклонил жалобу его защитников на то, что к задержанному до сих пор не пускают адвокатов. Сам президент заявил, что белорусским спецслужбам удалось сорвать майдан.

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