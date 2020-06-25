Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы президента Белоруссии

Белоруссия не представила аргументов о якобы вмешательстве России в процесс выборов, это заставляет задуматься об обвинениях Минска в адрес Москвы, отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 25 июня.

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Песков напомнил, что Москва никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что

во внутренние дела страны, в том числе предвыборную кампанию, идет вмешательство. По его словам, с целью дискредитации официальной власти в интернете распространяются «жуткие фейки». Он привел в пример сведения о том, что у его сына в Швейцарии якобы хранится 840 миллионов долларов. Лукашенко отметил, что дезинформация идет из России, и он намерен обсудить эту ситуацию с российским президентом Владимиром Путиным.

Лукашенко добавил, что вмешательство «кукловодов» во внутренние дела Белоруссии фиксируется также с польской стороны.

Президентские выборы запланированы на 9 августа. Два соперника Лукашенко, блогер Сергей Тихановский и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, были арестованы. Это вызвало акции протеста. Власти заявили, что за Бабарико стояли «кукловоды» из «Газпрома».

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