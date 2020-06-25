Песков рассказал об общении Путина и Лукашенко на параде Победы

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе парада Победы 24 июня имели возможность кратко пообщаться, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 25 июня.

«Они продолжат диалог. Они общаются часто и содержательно», — добавил он.

Накануне СМИ писали, что белорусский лидер держался в стороне во время общения Владимира Путина с приехавшими на парад Победы в Москву главами государств. Между тем на трибунах президент Белоруссии сидел недалеко от российского коллеги.

После мероприятия Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.

Лукашенко прибыл в Москву вечером 23 июня. Свое участие в празднествах он подтвердил в ходе телефонного разговора с Путиным 19 июня.

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