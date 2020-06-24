Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом в среду, 24 июня, он рассказал газете «Ведомости».

По его словам, после торжественной части Лукашенко был на приеме в Кремле вместе с остальными гостями. При этом на вопрос, смогли поговорить главы России и Белоруссии после всех мероприятий или нет, Песков не ответил.

Ранее сообщалось, что Лукашенко сразу по окончании парада в честь 75-летия Победы, который прошел в Москве, поехал в Минск. «Подтверждаем, что уже вылетел в Минск», — заявили в диппредставительстве.

Кроме того, во время торжественных мероприятий Лукашенко держался в отдалении от Владимира Путина. Он также остался в стороне во время общения российского лидера с приехавшими на парад Победы главами государств.

В Москву Лукашенко приехал со своими сыновьями. Поприветствовавшим президента Белоруссии гостям он пожелал не болеть и также сказал: «В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте».

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