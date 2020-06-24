Лукашенко назвал Москву столицей родины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал гостям парада Победы не болеть. Видеозапись прощания главы государства с гостями мероприятия опубликовало агентство РИА Новости в Telegram-канале Kremlinpool.

На кадрах, снятых с трибуны после завершения мероприятия, один из гостей поблагодарил проходящих мимо иностранных лидеров за то, что они прибыли в Москву, и назвал их друзьями. Ему ответил президент Лукашенко. «В столицу родины приехали!» — сказал он.

Пройдя пару метров, он снова обернулся к гостям на трибуне и сказал им фразу «Победим, выстоим!», а затем добавил пожелание здоровья.

19 июня Лукашенко заявил, что в отношениях России и Белоруссии «ничего не искрит», однако «проблемы есть всегда», намекая на отсутствие договоренностей по нефти и газу. Однако ранее он позволял себе более резкие высказывания. Так, он называл решение Москвы закрыть границы из-за распространения коронавируса в соседних государствах «головотяпством» и «абсолютной глупостью».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



