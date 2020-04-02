Лукашенко назвал решение России закрыть границы головотяпством

Решение России закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса без предупреждения является показателем неравенства в отношениях двух стран. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Белорусский лидер коснулся этой темы, когда обсуждал интеграцию с Москвой в рамках договора о Союзном государстве. Лукашенко указал, что правительство России закрыло границы без веской необходимости, при этом не прекратив перемещение внутри страны, и назвал это «головотяпством». «А как насчет формулы "друг познается в беде"?» — указал он.
«В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России, — значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. Во-вторых, зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем», — добавил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии пожаловался на «имперские замашки» Москвы и выразил готовность продолжать переговоры только в том случае, если вторая сторона откажется от них и будет соблюдать принцип равенства.
Лукашенко и раньше критиковал решение правительства России о закрытии границ из-за распространения коронавируса, называл его «абсолютной глупостью» и призывал «думать о последствиях». Сообщение с Белоруссией было прекращено 16 марта. В Москве разъяснили, что меры были приняты из-за невыполнения другой стороной рекомендации ВОЗ ограничить передвижение людей между странами.
Минск отказался вводить карантинные меры, массовые мероприятия в республике проводятся до сих пор. По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 163 заболевших COVID-2019, из них 53 выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения