Лукашенко посетовал на «имперские замашки» России

Белоруссия по-прежнему готова продолжать интеграцию с Россией в рамках договора о Союзном государстве, но настаивает на равенстве сторон. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Он посетовал на «имперские замашки» России и заявил, что готов и дальше работать над исполнением соглашений, если Москва от них откажется. По мнению белорусского лидера, для продолжения переговоров необходимо четко соблюдать равенство условий для предприятий, властей, граждан обеих сторон.

В качестве примера неравенства сторон он привел пункт о единой валюте Союзного государства и подчеркнул, что для соблюдения равенства сторон это не должен быть российский рубль или белорусский. Также Лукашенко напомнил, что Москва закрыла границы во время пандемии коронавируса, не посоветовавшись с Минском. «Сейчас все нарушено, а коронавирус нарушил и последнее, самое главное, — равные условия для людей», — подчеркнул он.

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Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия придерживается «суперпрагматичной» позиции по поводу интеграции, и к этому ее подталкивают действия «интегратора», то есть России. Минск обвиняет Москву в стремлении продавать нефть по ценам выше мировых. Из-за этого он распорядился искать новых поставщиков. Топливо уже поставляется из Азербайджана.

В конце марта стало известно, что Россия и Белоруссия все же пришли к соглашению по поводу поставок нефти, чего не могли сделать больше года. В Минске заявили, что Москва приняла все предложения белорусской стороны.

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