Белоруссия объявила о готовности к интеграции с Россией без понуждения

Белоруссия готова к реальной интеграции на классических принципах, без понуждения. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, пишет БЕЛТА.

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе — "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии. Понимаете, о чем идет речь», — намекнул Лукашенко.

Он рассказал, что еще вместе с первым российским президентом Борисом Ельциным инициировал интеграцию «наших государств — России и Белоруссии, экономик, жизни людей и так далее».

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«Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам», — отметил белорусский президент. Лукашенко подчеркнул, что, когда Россия разбогатела, «начались непонятные толкотня и возня», а также принуждение к интеграции.

Президент Белоруссии обвиняет Москву в стремлении продавать нефть по ценам выше мировых. Из-за этого он распорядился искать новых поставщиков. В настоящее время белорусские НПЗ загружены только наполовину. На прошлой неделе, 21 февраля, белорусский лидер сообщил о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы.

Ранее в феврале Лукашенко провел переговоры с российским коллегой Владимиров Путиным по вопросам интеграции в рамках договора о Союзном государстве и взаимодействия в нефтегазовой сфере. Белорусский лидер заявлял, что встреча станет для сторон моментом истины. После переговоров президентов в Кремле подчеркнули, что Россия и Белоруссия останутся суверенными государствами.

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