Белоруссия нашла новую замену российской нефти

Компания «Белнефтехим» договорилась о поставках 160 тысяч тонн нефти с азербайджанской Socar. О новом контракте рассказал пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, передает БЕЛТА.

Белоруссия нашла этот вариант для замены поставок российской нефти, по поводу которых страны не могут окончательно договориться с прошлого года.

По словам Тищенко, речь идет о двух танкерах в марте. Также на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) поступит российская нефть с двух танкеров, которые прибудут в Клайпеду.

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В настоящее время поставку в республику по трубопроводу из российских компаний ведет только «Сафмар», но в марте к компании присоединятся еще пять производителей.

Ранее об импорте в марте нефти через нефтепровод Одесса — Броды сообщал зампред правления «Белнефтехима» Владимир Сизов. При этом он не указывал, с какой компанией подпишут договор, и не исключал, что это может быть российский поставщик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвиняет Москву в стремлении продавать нефть по ценам выше мировых. Из-за этого он распорядился искать новых поставщиков. В настоящее время белорусские НПЗ загружены только наполовину. На прошлой неделе, 21 февраля, белорусский лидер сообщил о «неожиданном» предложении российского коллеги Владимира Путина, который согласился компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы. Позднее министр энергетики России Александр Новак уточнил, что белорусским покупателям позволят уменьшать премии российским компаниям пропорционально снижению экспортных пошлин.

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