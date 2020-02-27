Белоруссия променяла российскую нефть на азербайджанскую

Азербайджанская госнефтекомпания Socar начнет отгрузку нефти для Белоруссии в конце марта. Ориентировочно это произойдет в 20-х числах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагима Ахмедова.

«Планируется начать отгрузку нефти в порту Супса в районе 20 марта», — уточнил он. По словам Ахмедова, предполагается, что объем первой танкерной партии сырья составит около 85 тысяч тонн.

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Ранее в феврале сообщалось, что белорусский «Белнефтехим» договорился с азербайджанской Socar о поставках 160 тысяч тонн нефти. Речь идет о двух танкерах. Таким образом Минск ищет альтернативу поставкам российской нефти, о которых стороны не могут договориться с конца прошлого года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упоминал о «неожиданном» предложении российского коллеги Владимира Путина, который согласился компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы. Общий размер ущерба до 2024 года белорусские власти оценивали в 10 миллиардов долларов.

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