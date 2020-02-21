Лукашенко рассказал о «неожиданном предложении» России по нефти

Россия сделала «неожиданное предложение» Белоруссии по нефти. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

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Он рассказал о звонке от российского коллеги Владимира Путина, в рамках которого стороны обсудили поставки сырья. По словам Лукашенко, говоря о потерях Белоруссии из-за налогового маневра в России, Путин предложил компенсировать их Минску.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим 700 миллионов. Он сказал: мы 300 миллионов долларов компенсируем», — сообщил Лукашенко.

Согласно договоренностям Москвы и Минска, Белоруссия в последние годы беспошлинно закупала у России 24 миллиона тонн нефти и из них реэкспортировала 6 миллионов тонн, зачисляя экспортную пошлину в свой бюджет. Однако из-за налогового маневра в России, который проводится с 2019 года, экспортная пошлина на нефть постепенно снижается и полностью обнулится к 2024 году. Одновременно повышается налог на добычу полезных ископаемых. Из-за этого цена сырья для Белоруссии повысится до среднемировой за вычетом транспортных расходов.

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