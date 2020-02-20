Белоруссия закупила тысячи тонн российской нефти

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на концерн «Белнефтехим», выступивший покупателем.

Цена сделки не раскрывается, однако подчеркивается, что она не включает премию, наличие которой в долгосрочном контракте с российскими компаниями ранее вызывала недовольство Минска.

Нынешняя сделка была заключена на срочном рынке и предусматривает закупку российской нефти у трейдеров — каких именно, неизвестно. Поставка будет производиться в марте через литовский порт Клайпеда, куда топливо прибудет на танкерах.

В то же время представитель «Литовских железных дорог» сообщил, что поставка будет производиться с участием трейдинговой «Белорусской нефтяной компании».

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По словам представителя «Белнефтехима», российская нефтяная компания могла бы заработать на продаже напрямую больше, чем заплатил белорусский концерн.

Последние три года Белоруссия закупала 24 миллиона тонн российской нефти в год, 6 миллионов из которых реэкспортировала, зачисляя в свой бюджет экспортную пошлину. Однако с 2019 года в России реализуется налоговый маневр в нефтяной отрасли. По его условиям, к 2024 году будут постепенно обнулены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты и одновременно повышен налог на добычу полезных ископаемых.

Маневр приведет к тому, что цена топлива для Белоруссии, которая в статусе члена ЕАЭС закупает его без экспортных пошлин, повысится до среднемировой за вычетом транспортных расходов. В конце прошлого года Москва и Минск не смогли договориться о ценах поставок в новых условиях. С начала января централизованные поставки прекратились, частично они были заменены на разовые поставки от компаний группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

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