Кремль напомнил Белоруссии о договоренностях по нефти

Оценивая позицию Минска о возможно отборе транзитной нефти, в Москве исходят из договоренностей, достигнутых между Россией и Белоруссией на высшем уровне в Сочи. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил Белоруссии о сочинском соглашении, передает «Интерфакс».

«Будучи в Сочи, два президента [Владимир Путин и Александр Лукашенко] достигли определенного понимания. Из этого будем исходить», — сказал Песков. Пресс-секретарь президента России отметил, что диалог между двумя странами будет продолжен.

В Сочи 7 февраля прошли переговоры российского и белорусского лидеров по вопросам интеграции в рамках договора о Союзном государстве и взаимодействия в нефтегазовой сфере. Позже Лукашенко назвал их своеобразными. По мнению белорусского лидера, форма переговоров была необычной: сначала главы государств встретились за завтраком и продолжали встречу в таком формате около полутора часов.

Президент России рассказал, что на переговорах было затронуто много вопросов и назвал их полезными.

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