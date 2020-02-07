Путин оценил переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что беседовал с белорусским коллегой Александром Лукашенко в формате тет-а-тет около полутора часов, за это время было затронуто много вопросов. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 7 февраля.

«Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным», — дал оценку российский лидер по итогам переговоров.

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В свою очередь Лукашенко сообщил, что они обсудили вопросы, касающиеся бывших стран Советского Союза. «Дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов», — цитирует его журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Переговоры Путина и Лукашенко состоялись в Сочи в пятницу, 7 февраля. Накануне в Кремле сообщили, что стороны обсудят интеграцию в рамках договора о Союзном государстве, а также вопросы нефтегазовой сферы.

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