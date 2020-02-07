Лукашенко заметил Путина без галстука и снял свой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял галстук перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным наедине. На это обратил внимание близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах встречи двух президентов заметно, что Лукашенко приехал в галстуке. «Уверены, это единственная уступка белорусской стороны», — пишут журналисты.

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Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи в пятницу, 7 февраля. Накануне сообщалось, что они обсудят вопросы интеграции в рамках договора о Союзном государстве, а также взаимодействие в нефтегазовой сфере. Последняя встреча лидеров состоялась на полях саммита Евразийского экономического союза и СНГ в Сочи.

В 2017 году в ходе своей пресс-конференции Лукашенко рассказал, что в первый президентский срок заказал себе костюм Brioni. «Когда мне назвали стоимость… Я поставил задачу чиновникам: почему у нас не шьют? Пригласи ко мне закройщика, который может обмерить нестандартную фигуру. Пришла, трясущимися руками обмерила, с тех пор я только у нас шью», — отметил он. Белорусский лидер добавил, что на нем импортная рубашка, ботинки белорусского производителя, импортный галстук и «свои трусы».

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