Кремль уточнил дату встречи Путина и Лукашенко

В Кремле подтверждают подготовку встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, она состоится 7 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 4 февраля.

Песков уточнил, что лидеры стран встретятся в России.

Ранее во вторник Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским коллегой словами «некий момент истины наступил».

Последняя встреча двух лидеров состоялась 20 декабря на полях саммита Евразийского экономического союза и СНГ в Сочи. В ходе последних телефонных переговоров стороны обсудили вопросы интеграции в рамках Союзного государства, а также поставок в Белоруссию российских газа и нефти.

Ранее президент Белоруссии обвинял российскую сторону в смене позиций по вопросам интеграции, а также критиковал за налоговый маневр в нефтяной отрасли.

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