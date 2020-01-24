Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

По словам политика, Москва предприняла налоговый маневр в нефтяной отрасли именно ради этого. «Для чего они решили надавить — догадайтесь сами», — добавил Лукашенко.

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Белорусский президент ранее неоднократно заявлял, что налоговый маневр приведет к уменьшению поступлений в бюджет республики за счет вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. В связи с этим Минск требовал от Москвы предоставить компенсацию, но российская сторона отказывала. На фоне отказа компенсировать издержки Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по ее территории, а также начала закупать нефть у других государств, в частности, Норвегии.

Россия — крупнейший поставщик нефти в Белоруссию. Минск имеет право на 24 миллиона тонн в год, причем шесть миллионов ему разрешено пускать на реэкспорт. В 2019 году Россия начала так называемый налоговый маневр — постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Минск оценил свои потери в период 2019-2024 годов в 10-11 миллиардов долларов.

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