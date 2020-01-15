Белоруссия попросила нефть у Казахстана

В Казахстан для обсуждения поставок нефти 20 января прибудут представители Белоруссии, которая отказывается заключать контракт с Россией из-за недовольства его условиями. О том, что Минск попросил обсудить этот вопрос, рассказал министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, сообщает «Интерфакс».

По его словам, Казахастан рассмотрит предложение Минска, но сделка состоится только в том случае, если она будет экономически выгодна. Ногаев пояснил, что представители «Белнефтехима» встретятся с «ресурсодержателями», и если какая-то нефтяная компания согласится, то договор состоится.

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Накануне вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал, что переговоры с Россией по контракту на поставки нефти не привели к каким-либо результатам, поэтому республика разослала предложения о покупке нефти «во все возможные страны». В их числе он назвал Украину, Польшу, страны Прибалтики, Казахстан и Азербайджан.

Крутой заметил, что переговоры идут в ежедневном режиме, и выразил надежду, что вскоре конкретная нефть по альтернативным маршрутам попадет в Белоруссию.

Республика до последнего пыталась договориться о поставках российской нефти после 1 января 2020 года, но безрезультатно. В итоге 31 декабря 2019 года президент Александр Лукашенко распорядился искать нефть в другом месте. В том числе речь шла о железнодорожных поставках из балтийских портов и реверсе по одной или двум ниткам нефтепровода «Дружба». Накануне возможность такого реверса с технической точки зрения опровергла Польша.

Причиной проблем в переговорах стал российский налоговый маневр, из-за которого стоимость нефти для Белоруссии будет повышаться. Одновременно с этим Москва хочет сохранить премии своим нефтяным компаниям, о которых договорились в 2011 году. В связи с этим, считают в Белоруссии, покупать российскую нефть им придется по ценам выше мировых.

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