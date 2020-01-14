Названа выгода для Белоруссии от поставок нефти c Украины

Решение Белоруссии искать альтернативных поставщиков нефти станет выгодой для Минска в переговорах с Москвой. Об этом заявил старший директор рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко в беседе с принадлежащем Григорию Березкину РБК.

По его словам, наличие альтернативных поставщиков, по мнению Минска, может сподвигнуть Москву к поиску компромисса. При этом эксперт отметил, что нефть из третьих стран обойдется Белоруссии дороже на десять долларов за баррель.

«С политической точки зрения переход Минска к закупкам нефти за границей — это поражение Москвы, по сути, проявление дезинтеграции», — заявил Маринченко, отметив, что компромисс в виде дополнительных скидок станет наиболее вероятным исходом.

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Как полагает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, дополнительную скидку на нефть Белоруссия может получить только от России.

«Россия не может продавать нефть выше рыночной цены, так как тогда никто не купит», — объяснил аналитик.

Он отметил, что получить цену ниже рыночной можно лишь в том случае, если продавец пойдет на уступки по какой-либо причине. «Я не вижу вариантов, что кто-то может предоставить дополнительную скидку для Белоруссии, кроме России, конечно», — сказал Полищук.

В начале января президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предложении России покупать нефть по ценам выше мировых. Он поручил правительству республики начать поиск альтернативных поставщиков.

Представитель антимонопольного ведомства Белоруссии сообщил о провале переговоров о транзите нефти и нефтепродуктов. Первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой рассказал, что поиск альтернативных маршрутов поставок уже ведется.

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