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Россия и Белоруссия провалили переговоры по нефти

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Россия и Белоруссия провалили переговоры о транзите нефти и нефтепродуктов. Планируется, что обсуждение продолжится в ближайшее время, сообщает БЕЛТА.

«Было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую, а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его в текущем году», — пояснил представитель антимонопольного ведомства Белоруссии. Вопрос о транзите нефти и нефтепродуктов должен быть решен до 15 января. Если этого не произойдет, срок будет перенесен на 1 февраля.

Ранее в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.

В начале 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию были ненадолго прекращены из-за того, что стороны не могли договориться о цене. Российские нефтяные компании предлагали сохранить условия, действовавшие в 2019 году, — экспортная альтернатива (мировая цена минус транспортные расходы и экспортная пошлина) плюс небольшая премия. Минск настаивал на цене без премии. В результате поставки возобновились 4 января, названия компаний-поставщиков поначалу не уточнялись, но позднее стало известно, что это компании из группы «Сафмар».

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