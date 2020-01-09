Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых. Главу государства цитирует агентство БЕЛТА.

«Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?» — отметил Лукашенко.

По словам президента, он поставил Москве условие: продавать нефть Минску по мировой цене. Иначе Белоруссия будет покупать топливо у другого поставщика.

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В начале 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию были ненадолго прекращены из-за того, что стороны не могли договориться о цене. Российские нефтяные компании предлагали сохранить условия, действовавшие в 2019 году, — экспортная альтернатива (мировая цена минус транспортные расходы и экспортная пошлина) плюс небольшая премия. Минск настаивал на цене без премии. В результате поставки возобновились 4 января, названия компаний-поставщиков поначалу не уточнялись, но позднее стало известно, что это компании из группы «Сафмар».

Белорусские власти ранее неоднократно говорили о потерях для бюджета страны из-за завершения налогового маневра в нефтяной отрасли России, который должен состояться к 2024 году. В рамках него будет постепенно обнулена экспортная пошлина с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Из-за этого внутренняя цена топлива сравняется с мировой — во избежание ее резкого повышения правительство предусмотрело ряд мер, в том числе вычет по налогу на нефтяное сырье с демпфирующей надбавкой.

По подсчетам Минска, общий ущерб для белорусского бюджета к 2024 году составит 10 миллиардов долларов.

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