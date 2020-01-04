Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию

Прокачка российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Белоруссию возобновлена. Об этом сообщил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает агентство БЕЛТА.

По его словам, насосы вновь включили в 17:05, после чего начались поставки. При этом первым сырье получит завод «Нафтан». «По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться, и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ», — сказал Сизов.

Он добавил, что в общей сложности до конца 4 января планируется прокачать 6 тысяч тонн нефти.

Ранее в «Белнефтехиме» сообщали, что Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России. Указывалось, что объем сырья, которое поступит на НПЗ в ближайшее время, а также накопленные ранее запасы позволят обеспечить безостановочную работу предприятий в январе 2020 года.

Россия с 1 января 2020 года остановила подачу нефти в Белоруссию. 3 января Белоруссия также временно остановила экспорт нефтепродуктов. Отмечалось, что причиной, по которой Россия и Белоруссия не смогли договориться насчет поставок нефти, стало то, что белорусская сторона попросила снизить цену на сырье.

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