Названа причина отсутствия договоренностей между Россией и Белоруссией по нефти

Россия и Белоруссия не смогли договориться насчет поставок нефти, так как белорусская сторона попросила снизить на сырье цену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Как пояснил источник, цена нефти рассчитывается исходя из рыночной, к ней прибавляется еще около десяти долларов в качестве премии. «Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении», — рассказал он.

Россия с 1 января 2020 года остановила подачу нефти в Белоруссию. 3 января Белоруссия также временно остановила экспорт нефтепродуктов.

31 декабря 2019 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москве и Минску не удалось договориться об очередном контракте на поставку топлива. После этого белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск прекратит переговоры с Москвой о поставках нефти и найдет альтернативные источники ее получения.

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