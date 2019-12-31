Россия и Белоруссия не смогли договориться по нефти

Договоренностей с Белоруссией по нефти пока достичь не удалось. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита нефти через Белоруссию с 1 января 2020 года, Песков ответил, что риски преувеличивать не стоит. «Такие апокалиптические сценарии мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен», — заключил пресс-секретарь.

Ранее во вторник, 31 декабря, сообщалось о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили насущные вопросы интеграции. В частности, разговор коснулся поставок в Белоруссию российских газа и нефти.

Срок действия контракта на поставку в Белоруссию природного газа истекает 31 декабря 2019 года. Текущая цена поставок составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Лукашенко заявлял, что российская сторона предлагает увеличить стоимость газа до 152 долларов за тысячу кубометров.

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