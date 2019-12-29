В Белоруссии назвали основные темы разногласий с Россией

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Москве и Минску необходимо согласовать вопросы по газу, нефти и налогам в интеграционном пакете. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой, передает БЕЛТА.

Он также выразил надежду на то, что до конца 2019 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся и «определят развязки по этим темам». «Аргументации сторон понятны, нужно просто принятие политического решения», — объяснил Крутой.

Вице-премьер добавил, что в рамках интеграции Белоруссия не планирует отказываться от своей валюты. В то же время, по его словам, роуминг между двумя странами будет отменен. «И тарифы, по которым граждане смогут в том числе поздравлять друг друга с Новым годом, будут очень близкими. Они не будут одинаковыми, но будут отличаться на символические величины», — уточнил он.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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