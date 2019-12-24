Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам белорусского лидера, это был бы «совсем простой вариант» объединения двух государств. Он считает, что его воспримут и в России и в Белоруссии. «А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются, — тоже», — сказал Лукашенко, смеясь. По словам президента, его удивляет, что Россия не предлагает такой вариант.

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Против интеграции России и Белоруссии выступает белорусская оппозиция, которая проводит в Минске несанкционированные акции протеста во время переговоров президентов двух стран. При этом акции не являются многочисленными — на самых крупных, которые прошли в белорусской столице 7 и 8 декабря, присутствовали менее тысячи человек.

В конце ноября стало известно, что подавляющее большинство граждан Белоруссии выступает за союзнические и партнерские отношения с Россией. Участников масштабного опроса спросили, какими, по их мнению, должны быть отношения Минска с Москвой. Отвечая на этот вопрос, 57,6 процента респондентов заявили о желании видеть союз двух государств. Еще 31,8 процента респондентов надеются, что российско-белорусские отношения будут носить партнерский характер.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. Соглашение не содержит пунктов, которые подразумевают вхождение одного государства в состав другого.

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