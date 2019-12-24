Лукашенко пожаловался на отказ России продавать газ за российские рубли

Россия отказывается продавать Белоруссии газ за российские рубли. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Лукашенко, Белоруссия хотела бы покупать газ за рубли, но Россия предпочитает доллары в газовых расчетах.

«Мы покупали и покупаем у вас (газ — прим. «Ленты.ру») за доллары. Вы говорите о единой валюте, я предлагаю за российские рубли давайте торговать. Нет, хочется доллары. Вот суть вашего валютного союза», — пожаловался он.

Ранее в декабре стало известно, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям. По словам Лукашенко, точная цена на газ будет определена в ближайшие дни, но в целом останется на уровне текущего года. Стоимость нефти также будет на уровне 2019-го.

До этого Минск неоднократно требовал снизить цену на поставляемый республике российский газ, но Москва отказывала, а 19 декабря президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции подчеркнул, что Россия не может позволить себе продавать Белоруссии газ по требуемой стоимости.

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