Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии

Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Путин. Трансляция ведется на сайте телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза. «Мы постепенно увеличиваем НДПИ и налоговые пошлины. В рамках этих процедур в Белоруссии начинает исчезать та премия, которую она получала, но это наша внутренняя политика, и она не связана с Белоруссией», — объяснил Путин.

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Президент добавил, что в Смоленской области — ближайшей к республике — самое высокое дотирование цен на топливо. «Смоленск потребляет 2 миллиарда [кубометров] примерно, Белоруссия — 20. Забегать вперед и начинать дотировать для Белоруссии то, что мы пока не готовы дотировать, мы пока не можем», — сказал президент.

В 2019 году истекает договоренность о цене поставок российского газа в Белоруссию. Минск настаивает на снижении цен до внутрироссийского уровня. В республике полагают, что цена на российский газ должна быть на уровне ближайшей к республике Смоленской области с добавлением расходов на транспортировку.

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