Белоруссия назвала желаемую цену на российский газ

В Белоруссии полагают, что цена на российский газ будет на уровне ближайшей к республике Смоленской области с добавлением расходов на транспортировку. Такое мнение высказал белорусский премьер-министр Сергей Румас, его слова приводит БЕЛТА.

«Вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области, — это предмет переговоров», — отметил глава правительства, говоря о желаемой стоимости топлива.

5 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что провал договоренностей по газу произошел не по вине Минска и поставил под вопрос дальнейшую интеграцию с Россией.

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В 2019 году истекает договоренность о цене поставок российского газа в Белоруссию. Минск настаивает на снижении цен до внутрироссийского уровня. В настоящее время цена на газ для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров, такая же цена заложена в проект бюджета республики на 2020 год. Страны до сих пор не подписали договор по объему и ценам поставок топлива.

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