Белоруссия оказалась недовольна ценами на российский газ

Белоруссия предложила новому российскому правительству продолжить обсуждение уровня цен на газ после 2019 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление премьер-министра республики Владимира Семашко.

По его словам, он уже направил соответствующее письмо российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку, который курирует энергетику и промышленность, и «попросил определиться на предмет продолжения наших переговоров».

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Белорусский премьер напомнил, что в апреле 2017 года был подписан пакет документов, который урегулировал вопросы по нефти, однако вопрос по газу был решен только наполовину. Семашко напомнил, что Россия и Белоруссия оговорили формулу расчета цены на газ и установили фиксированную цену на 2018 и 2019 годы — 129 долларов и 127 долларов за тысячу кубометров соответственно.

Ранее сообщалось, что Белоруссия планирует до 1 июля 2019 года договориться с Москвой о формуле цены на газ на период с 2020 по 2023 год. При этом республика рассчитывает согласовать цену на газ, максимально приближенную к той, которая установлена на внутрироссийском рынке.

В 2016 году между Москвой и Минском возник конфликт из-за цен на газ. Белоруссия хотела закупать его по цене в 73 доллара за тысячу кубометров вместо 132 долларов. После того как республика не доплатила более 700 миллионов долларов за поставленные объемы, Россия сократила поставки беспошлинной нефти в Белоруссию. Конфликт удалось урегулировать в 2017 году, когда Москва и Минск согласовали формулу цены на газ на 2018-2019 годы, которая была привязана к ценам в Ямало-Ненецком автономном округе.

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