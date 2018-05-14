Белоруссия захотела покупать российский газ дешевле всех

Белоруссия рассчитывает договориться с Россией о цене на газ, максимально приближенной к той, которая установлена на внутрироссийском рынке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Белоруссии Владимира Семашко.

Минск планирует до 1 июля 2019 года договориться с Москвой о формуле цены на газ на период с 2020 по 2023 год. «Задача стоит в том, что мы должны прийти на границе (Белоруссии и России — прим. «Ленты.ру») к близким ценам на газ. Ради этого мы шли в Евразийский экономический союз», — пояснил белорусский вице-премьер.

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В настоящее время цена на газ для Белоруссии рассчитывается по формуле с учетом цены для Ямало-Ненецкого автономного округа. Соглашение распространяется на 2018-2019 годы. Минск «в целом эта формула устраивает, но ее надо оптимизировать», считает Семашко. По его словам, переговоры по вопросу цены на газ будут возобновлены после того, как в России сформируют новое правительство. В белорусском правительстве считают, что смогут договориться с новыми коллегами из России.

Средняя экспортная цена «Газпрома» в 2017 году составила 190 долларов за тысячу кубических метров. Заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев полагает, что в 2018 году средняя цена на поставки «Газпромом» газа в страны бывшего Советского Союза составит порядка 162 доллара за тысячу кубометров.

Россия и Белоруссия в 2017 году после нефтегазового конфликта согласовали фиксированную цену на газ на 2018-2019 годы. Она составила 129 и 127 долларов за тысячу кубометров газа соответственно. Конфликт возник в 2016 году — Минск хотел платить 73 доллара за тысячу кубометров вместо 132 долларов. Из-за недоплаты за поставленный газ Москва сократила поставки беспошлинной нефти в республику.

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