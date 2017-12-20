Экономика
 
Последние новости
Спрос на российские надувные танки вырос вдвое
Ухажер залез в окно к возлюбленной, оставил цветы и пошел под суд
Петербургский депутат зачитал рэп про Навального
Шахматисты увидели позу из камасутры на логотипе чемпионата мира
Укушенный коброй парень спросил совета в соцсети, не дождался ответа и умер
Адвоката поймали без штанов за съемкой порно с заключенной
Мэрил Стрип публично затравили из-за секс-скандала

Белоруссия откажется от российского электричества

Перейти в «Мою Ленту»

Белоруссия полностью откажется от импортной электроэнергии, в том числе и российской. Об этом в среду, 20 декабря, заявил министр энергетики республики Владимир Потупчик, сообщает агентство БЕЛТА.

«Пришли к выводу, что не будем закупать ее по ценам России, а будем замещать ее собственной выработкой. Уже с 2018 года мы полностью отказываемся от импорта электроэнергии», — сказал он.

Зампред главы правительства Владимир Семашко подтвердил планы Белоруссии по прекращению закупок электроэнергии за рубежом. «Более того: сейчас мы ведем переговоры по экспорту электроэнергии», — заявил он.

Первый блок Белорусской АЭС будет введен в строй в 2019 году. «Мы идем по графику. В 2020 году должны ввести второй блок», — сказал вице-премьер. По его словам, ввод БелАЭС позволит уйти от зависимости от природного газа. «Ввод атомной станции позволит около 5,5 миллиарда кубометров газа высвободить», — отметил Семашко.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от ученых республики разработок нового источника энергии. «Чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — пояснил Лукашенко.

БелАЭС — проект по строительству атомной электростанции типа АЭС-2006, реализуется при участии России. Станция расположится в 18 километрах от города Островец (Гродненская область) и будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тысячи мегаватт.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Беларусь с 2018 года отказывается от импорта электроэнергии - Потупчик
Семашко подтверждает планы по вводу первого блока БелАЭС в 2019 году
Лукашенко потребовал изобрести новый источник энергии
Минск уведомил Россию о необходимости замены корпуса реактора БелАЭС
Другие материалы рубрики
Экономика00:0318 декабря

Поигрались и хватит

Америка признала биткоин, но надежнее он от этого не стал
12:37Сегодня

Банк России насторожился из-за цен на борщ и оливье

11:43Сегодня

Орешкин подвел итог структурных реформ

22:0219 декабря

В США нарастят добычу сланцевой нефти

Экономика17:2813 декабря

Входит и не выходит

Сложно ли попасть в крупную сеть и что бывает с теми, кто встал на ее полку
10:13Сегодня

Регионы получат 55 миллиардов рублей

18:5119 декабря

Россия впервые официально использовала блокчейн

12:14Сегодня

Суд признал Uber сервисом такси

Экономика12:3619 декабря

Бизнес на гектаре

Как россияне зарабатывают с помощью бесплатной земли на Дальнем Востоке
14:4214 декабря

Алексей Хотин продемонстрировал свою платежеспособность

09:50Сегодня

Курс биткоина обвалился

20:3519 декабря

Россия вошла в пятерку главных инвесторов в офшоры

Россия
Мы держались тут: пожары, ураганы, теракты и стрелки
Все это россияне вытерпели в 2017 году
«Он самурай, бабушка у него была японка»
Этот малыш отчаянно борется за жизнь, но ему нужна наша помощь
Ход в народ
Путин обозначил задачи своего нового срока
Петербургский таксист помешал занявшимся сексом пассажирам
Песков усомнился в способности России урегулировать ближневосточный конфликт
Увеличен максимальный срок заключения за телефонный терроризм
Совестливым врачам собрались дать право отказываться делать аборты
Все материалы
Мир
Будет хуже
Ядерная война, конец нефти и другие сценарии гибели современного мира
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Американский еврей случайно сжег семью на Хануку
Мигранты устроили шестичасовое туалетное побоище в лагере беженцев на Лесбосе
Безумный спецназ
Лучших бойцов США отправляют на убой по всему миру
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Власти Вашингтона одобрили переименование улицы у посольства РФ в честь Немцова
Все материалы
Бывший СССР
Пошумели: Саакашвили повел сторонников на штурм
В центре Киева устроили погром, виновных обещают найти и наказать
Украина подготовилась к уничтожению Донбасса дождем из бомб
План есть? А если найду?
Литва решила подправить витрину Украине
На Украине будут штрафовать за ввоз «антиукраинских» книг из России
Украинцев обязали сходить в военкомат перед свадьбой
Саакашвили опубликовал открытое письмо к Порошенко и призвал его уйти в отставку
Украинцы заплатят молдаванам за облезлую елку
Все материалы
Экономика
Поигрались и хватит
Америка признала биткоин, но надежнее он от этого не стал
Банк России насторожился из-за цен на борщ и оливье
Бизнес на гектаре
Как россияне зарабатывают с помощью бесплатной земли на Дальнем Востоке
Орешкин подвел итог структурных реформ
Белоруссия откажется от российского электричества
Регионы получат 55 миллиардов рублей
Суд признал Uber сервисом такси
Все материалы
Силовые структуры
Фраернулись
Вор в законе Сыч кинул братков и теперь скрывается от бандитов и полиции
Эти нары — не для Мары
Багдасарян, Улюкаев и убийцы Немцова: самые громкие приговоры года
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Лжеследователи отобрали у россиянина 100 тысяч евро
У взорвавшего гранату в жилом доме Ставрополя мужчины нашли бомбу
Расследование дела по крушению Ту-154 близ Сочи будет продлено
Улюкаев за пять дней распробовал кашу в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
«Перчатки из человеческой кожи, снятые с живых людей»☭
Зачем советские чекисты устроили красный террор и утопили страну в крови
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Плакат Виктора Говоркова «И засуху победим!»«Их расстрелять, мертвых?»
Сталина заставили убивать, а он лишь хотел пить вино
Названа причина необъяснимого бесплодия у семейных пар
В США займутся созданием особых смертоносных вирусов
Украинская «Целина» рухнула в Тихий океан
Древние ископаемые переписали историю жизни на Земле
Все материалы
Спорт
На снимке (слева направо): З. Саканделидзе (СССР), Э. Рэтлиф (США N 15), Т. Хендерсон (США), А. Белов (СССР), К. Джойс (США), М. Бэнтом (США). Все решили секунды
Cоветские баскетболисты совершили чудо и обыграли США в финале Олимпиады
«В 90-е надо было грабить, иначе сдохнешь с голоду»
Боец ММА отсидел десять лет, вернулся и стал чемпионом мира
Шахматисты увидели позу из камасутры на логотипе чемпионата мира
Международный паралимпийский комитет отказался восстанавливать россиян в правах
Биатлонистка сменила Россию на Корею и затосковала
Футболисты зарезали быка на стадионе ради победы
Получивший необратимое повреждение мозга игрок «Аякса» подал признаки сознания
Все материалы
Культура
Без покрытия
Голая Минни Маус и кактус-многочлен на снимках лучших фотографов со всего мира
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
Пожирая девушек глазами
Бывшие любовницы и другие горячие блюда в комедии авторов хита «1+1»
Назван самый популярный фильм года
Мэрил Стрип публично затравили из-за секс-скандала
Мединский испугался загнивания кино из-за «Звездных войн»
Автор детской книги про темнокожего Санту-гея пожаловался на травлю
Все материалы
Интернет и СМИ
Двойное донышко
Российские звезды YouTube убегали от мусульман, пили водку и оскорбляли покойных
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Как это развидеть
Боль, смерть и слезы на лучших снимках года
Актеры «Иронии судьбы» оценили перенос фильма с Первого канала на «Россию 1»
Врач прописал пациенту «намаз», «220 вольт» и «слушать Маваши»
Обхватившего двумя руками стакан Трампа заподозрили в употреблении наркотиков
Назван самый популярный в России котик
Все материалы
Ценности
Начни с лица
Макияж и косметика, которые выйдут из моды в новом году
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Мировые модельеры начали отказываться от участия в Неделях моды
Любимый бренд российских чиновников возьмется за плавки и полотенца
Для чемпионов создали кольца
Миллиардеров предложили одаривать мылом и свечами
Рэпер L'One назвал лучшие кроссовки года
Все материалы
Путешествия
Отельные крысы
Хакеры превращают туристов в заложников и оставляют их без гроша
Москвичей попросили сохранить планы на отпуск в тайне
Россияне нашли недорогой способ путешествовать по Европе
Охотник принял туриста за кабана и застрелил его
Строители случайно обесточили самый загруженный аэропорт в мире
Россияне спустили кучу денег за границей
Француз совершил кругосветное путешествие на яхте и установил новый рекорд
Все материалы
Из жизни
Петух — любовник Сатаны
Самые невероятные казни животных от Средневековья до наших дней
Хедлайнеры года
Люди, изменившие мир в 2017 году
Фаллоимитатор длиной 77 сантиметров вышел из-под контроля и покалечил хозяина
Чудовища существуют
Иногда звери едят людей, а не наоборот
В Китае сделали секс-куклу с лицом Джастина Бибера
Массовое избиение китайских работниц попало на видео
85-летний ирландец решил стать геем для освобождения от налогов
Все материалы
Детский реVольвер
Тест Volvo XC40 – машины не менее революционной, чем все «Теслы» вместе взятые
Лучшие машины за последние 80 лет
Автомобили, которые оказали наибольшее влияние на автопром
Необъяснимо, но факт
Длительный тест Toyota Highlander, который почему-то почти всем нравится
10 самых футуристичных грузовиков
Как грузовики будущего видели в далеком (и не очень) прошлом
Хэтчбеки MINI сменили «автомат» на «робот» с двумя сцеплениями
Появились первые фотографии огромного внедорожника BMW
Lexus показал сложные фары «безграничного» внедорожника
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
«Привидение» погуляло по старинному дому и попало на видео
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Все материалы