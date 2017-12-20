Белоруссия откажется от российского электричества

Белоруссия полностью откажется от импортной электроэнергии, в том числе и российской. Об этом в среду, 20 декабря, заявил министр энергетики республики Владимир Потупчик, сообщает агентство БЕЛТА.

«Пришли к выводу, что не будем закупать ее по ценам России, а будем замещать ее собственной выработкой. Уже с 2018 года мы полностью отказываемся от импорта электроэнергии», — сказал он.

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Зампред главы правительства Владимир Семашко подтвердил планы Белоруссии по прекращению закупок электроэнергии за рубежом. «Более того: сейчас мы ведем переговоры по экспорту электроэнергии», — заявил он.

Первый блок Белорусской АЭС будет введен в строй в 2019 году. «Мы идем по графику. В 2020 году должны ввести второй блок», — сказал вице-премьер. По его словам, ввод БелАЭС позволит уйти от зависимости от природного газа. «Ввод атомной станции позволит около 5,5 миллиарда кубометров газа высвободить», — отметил Семашко.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от ученых республики разработок нового источника энергии. «Чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — пояснил Лукашенко.

БелАЭС — проект по строительству атомной электростанции типа АЭС-2006, реализуется при участии России. Станция расположится в 18 километрах от города Островец (Гродненская область) и будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тысячи мегаватт.

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