Лукашенко потребовал изобрести новый источник энергии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с работниками могилевских предприятий заявил, что хотел бы, чтобы ученые страны открыли новый источник энергии. Главу государства цитирует агентство БЕЛТА.

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«Чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — пояснил Лукашенко.

Он также обратил внимание на то, что на предприятиях отказываются внедрять периодически создаваемые важные разработки. Так быть не должно, считает президент.

Москва и Минск ведут топливный спор с января 2016 года. Тогда Белоруссия потребовала снизить стоимость газа и в одностороннем порядке стала платить меньше, Россия в свою очередь увязала этот вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 миллиона тонн в квартал до трех миллионов. К февралю 2017-го долг Минска превысил полмиллиарда долларов. В середине того же месяца страны согласовали нефтегазовый протокол, документ все еще находится на рассмотрении российского руководства.