Лукашенко призвал исключить бухгалтерию из отношений России и Белоруссии

Минск ждет от России не низких цен на газ, а выполнения союзнических обязательств. Отношения между странами — это не бухгалтерский вопрос. Об этом в четверг, 9 марта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА.

«Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, — то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», — сказал Лукашенко.

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По его словам, белорусов начинают пугать, что за газ нужно будет платить не 150 долларов, а 200 долларов. «Это, знаете, сродни тому, что намек всем — в России прежде всего, и в Белоруссии, — что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок… Наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия», — подчеркнул президент.

7 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил действия некоторых членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с шантажом и призвал партнеров «не упражняться в подсчетах» цены на российский газ.

По его словам, при возникновении спорных моментов между двумя странами возникает недопустимая ситуация по отношению к остальным членам союза. «Эта ситуация сродни шантажу: или вы повлияете на решение другой стороны в споре, или мы ничего не подпишем», — пояснил российский премьер.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что считает естественными периодически возникающие споры между странами-соседями, в том числе между Россией и Белоруссией.

В сентябре 2016-го Москва и Минск в очередной раз не смогли договориться о цене на газ. Разногласия возникли в начале года. Тогда премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что тысяча кубометров должна стоить 80 долларов, а не 132 доллара (действующая цена для Белоруссии).