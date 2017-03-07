Медведев призвал коллег по ЕАЭС «не упражняться в подсчетах» цены на газ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил действия некоторых членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с шантажом и призвал партнеров «не упражняться в подсчетах» цены на российский газ. Его слова во вторник, 7 марта, передает ТАСС.

«Исполнение достигнутых нами договоренностей и сам интеграционный процесс в целом становятся заложниками специфически понимаемых национальных интересов», — заявил Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.

По его словам, при возникновении спорных моментов между двумя странами возникает недопустимая ситуация по отношению к остальным членам союза. «Эта ситуация сродни шантажу: или вы повлияете на решение другой стороны в споре, или мы ничего не подпишем», — пояснил российский премьер.

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Медведев отметил, что проблемы двусторонних отношений естественны и «в них нет ничего драматического». Однако они не должны переноситься на многостороннюю площадку Евразийского союза.

Российский премьер также подчеркнул, что если бы некоторые страны-участницы в свое время не присоединились к ЕАЭС, то были бы вынуждены покупать газ по более высоким ценам. «Порядка 200 долларов за тысячу кубометров. Вот и все. И не нужно ничего доказывать, упражняться в подсчетах. Все было бы существенно, гораздо дороже», — подчеркнул Медведев.

В заключение он напомнил, что в союзе «никто никого насильно не держит».

28 февраля президент России Владимир Путин назвал естественными периодически возникающие споры между странами-соседями, в том числе между Россией и Белоруссией. При этом он заметил, что Москва оказывает Минску большую помощь, в частности в форме кредитов на сумму более шести миллиардов долларов.

В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради независимости республика может обойтись без российской нефти. Кроме того, Минск, по его словам, имеет право на снижение цены на газ.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. В организацию, которая работает с 2015 года, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.