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Белоруссия и Россия согласовали протокол по нефтегазовым вопросам

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Белоруссия и Россия согласовали протокол по нефтегазовым вопросам. В настоящее время документ находится на рассмотрении руководства Российской Федерации, сообщает ТАСС. Об этом заявил белорусский вице-премьер Владимир Семашко.

Он сообщил, что протокол был согласован в прошлую пятницу, 10 февраля, в ходе очередного раунда белорусско-российских переговоров по нефтегазовым вопросам. Российскую делегацию на этих переговорах возглавлял вице-премьер Аркадий Дворкович. «Мы составили и завизировали протокол с Дворковичем. Сейчас он находится на рассмотрении у руководства России», — заявил Семашко.

Россия планировала поставлять в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Однако график на третий квартал 2016 года был снижен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.

28 января зампред правительства России Аркадий Дворкович сообщил, что сумма долга Белоруссии за поставленный российский газ достигла примерно 550 миллионов долларов.

В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради независимости республика может обойтись без российской нефти. Кроме того, Минск, по его словам, имеет право на снижение цены на газ из-за падения стоимости нефти. По мнению Лукашенко, справедливая цена — 83 доллара за тысячу кубометров.

В ответ пресс-служба президента России сообщила, что в период с 2011 по 2015 год госбюджет недополучил 22,3 миллиарда долларов из-за беспошлинных поставок нефти в соседнюю республику.

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