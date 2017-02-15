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Белорусский экспорт в ЕС рухнул на треть из-за нехватки российской нефти

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Экспорт белорусских товаров в Евросоюз в 2016 году упал на треть, в том числе из-за снижения вывоза нефтепродуктов, вызванного недопоставками российской нефти. Об этом в среду, 15 февраля, заявил пресс-секретарь МИД страны Дмитрий Мирончик, сообщает агентство БЕЛТА.

По его словам, причины снижения белорусского экспорта в ЕС были объективными. «Во-первых, это ситуация в торговле энергоносителями. В прошлом году мы меньше получали на переработку нефти, соответственно, меньше могли экспортировать нефтепродукты. Плюс к этому, в прошлом году неблагоприятно для нас складывалась конъюнктура цен на калийные удобрения», — сказал Мирончик. Общий объем экспорта составил 5,7 миллиарда долларов, добавил он.

Кроме того, по некоторым позициям Минск сам ограничил экспорт. Это касается поставок в ЕС сырья, которое могло быть переработано в Белоруссии и продано за границу по более высокой цене. «В торгово-экономических отношениях с Евросоюзом перед нами стоит серьезная задача уйти от сырьевого экспорта, экспорта полуфабрикатов к экспорту товаров с более высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул представитель МИД.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради независимости республика может обойтись без российской нефти. В тот же день пресс-служба президента России сообщила, что с 2011 по 2015 год отечественный бюджет недополучил 22,3 миллиарда долларов из-за беспошлинных поставок нефти в соседнюю республику.

В начале января Россия намеревалась сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до 4 миллионов тонн в первом квартале 2017 года после того, как стороны не смогли разрешить газовый спор.

Россия планировала поставлять в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Однако график на третий квартал 2016 года был снижен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.

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